28/04/2023

Peugeot Inception Concept adotta un linguaggio formale che ne esalta la postura felina e un design rivoluzionario degli interni.

Con il suo i-Cockpit di nuova generazione e il suo sistema di controllo Hypersquare modifica il piacere di guida proponendo una gestualità intuitiva. Il vetro panoramico Skyspace regala nuove emozioni e sensazioni, mentre l’abitacolo crea un nuovo spazio interno grazie all'architettura innovativa arricchita da materiali dagli inediti riflessi colorati.



Il nome fa riferimento al termine latino Inceptio, che vuol dire inizio, portando in dote l’ambizione di questo concetto.

Peugeot Inception Concept è un veicolo 100% elettrico con tecnologia a 800 Volt. La sua batteria da 100 kWh gli permette di percorrere 800 km con una sola ricarica completa. Il veicolo si ricarica per induzione, semplificando quest’operazione grazie all'assenza del cavo.



Due motori elettrici compatti, uno anteriore e l'altro posteriore, lo rendono un veicolo a trazione integrale per ottenere una guida dinamica. La potenza combinata è di quasi 680 CV (500 kW), mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 3 secondi.



La tinta della carrozzeria è composta da pigmenti metallici ed è monostrato. Il paraurti anteriore adotta una nuova firma luminosa che integra i tre artigli. A bordo viene proposta una visione inedita dell’abitacolo e crea nuove posizioni di seduta, più allungate, in linea con le nuove architetture BEV-by-design dedicate ai veicoli elettrici.



Tutte le proporzioni dei sedili sono state rielaborate, per offrire una maggiore larghezza e un comfort coinvolgente.Tutti gli elementi di arredamento sono collocati in basso. Di fronte ai sedili, il cockpit minimale, che può essere ritirato quando la guida diventa autonoma, è dedicato solo al conducente. I sedili e il pavimento sono rivestiti con un velluto speciale, al 100% in poliestere riciclato, dotato di una lucentezza metallica.