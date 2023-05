Peugeot - Auto Peugeot E-308 First Edition Peugeot E-308 First Edition berlina 1 2



Peugeot E-308 First Edition 01/05/2023

Peugeot completa la gamma del modello 308 introducendo la versione 100% elettrica, ordinabile nell’allestimento di lancio First Edition.



La vettura adotta una nuova motorizzazione elettrica che eroga 156 CV ed offre un’autonomia fino a 411 km. Ulteriore elemento del nuovo powertrain elettrico è la batteria di nuova generazione. Si tratta di un accumulatore ad alta tensione da 54 kWh con una nuova composizione chimica con l’80% di Nichel, il 10% di Manganese e il 10% di Cobalto.



Di serie è presente un’efficiente pompa di calore che garantisce un ottimo comfort termico agli occupanti. Di serie è presente a bordo un caricabatterie trifase (OBC) in grado di assorbire fino ad una potenza di 11 kW.

La presa dietro lo sportellino di rifornimento accetta anche la ricarica in corrente continua e da una colonnina pubblica da 100 kW.



Il design prevede un cofano anteriore allungato che rende più elegante e slanciata la carrozzeria, i volumi sono proporzionati ed il nuovo scudo è posto al centro della calandra. Nel frontale, la firma luminosa a forma di artiglio incornicia i proiettori dotati della tecnologia Matrix LED. Posteriormente troviamo dei gruppi ottici a LED con i tipici tre artigli. Nuovi cerchi in lega da 18 pollici sono stati sviluppati appositamente per la versione 100% elettrica.

di Grazia Dragone

