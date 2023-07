Peugeot - Auto Peugeot 208 MY 2024 Peugeot 208 MY 2024 city car 1 2 3



07/07/2023

Rigenerata per seguire l’attualità del mercato, la nuova Peugeot 208 riceve freschezza e modernità senza tradire il suo dna distintivo e di successo. La sua nuova gamma si basa su 3 allestimenti: Allure, Active, GT e 6 motorizzazioni.



Il nuovo frontale porta in primo piano la nuova firma luminosa del marchio e, nella parte posteriore, spiccano i gruppi ottici a tre artigli reinventati, per esprimere un aspetto più felino.

I badge di modello anteriori, laterali e posteriori di Nuova 208 hanno un font ancora più moderno e sono valorizzati dal nuovo colore Grigio Basalto. Al posteriore, il monogramma Peugeot si estende su tutta la larghezza della fascia del portellone del bagagliaio.



Tutti gli allestimenti di 208 beneficiano della raffinatezza e dell'eleganza dei nuovi tessuti. Troviamo il nuovo rivestimento in Alcantara nero con impunture a vista verde Adamite, disponibile in opzione sulla versione GT.



Nuova 208 propone due nuove motorizzazioni con tecnologia PEUGEOT HYBRID 48V, basate su un motore benzina PureTech da 100 CV o 136 CV, abbinati al nuovo cambio a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti che integra un motore elettrico.



La gamma include anche due motori benzina dai consumi contenuti: PureTech 75, unità a benzina 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata e 75 CV, dotato di sistema Stop & Start, è abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti; PureTech 100, unità benzina 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata e 100 CV, dotato di sistema Stop & Start, è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

La versione Peugeot E-208 offre una motorizzazione 100% elettrica, da 115 kW/156 CV, alimentata da una batteria da 51 kWh che garantisce un'autonomia di 400 km.

di Grazia Dragone

