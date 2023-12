06/12/2023

Suzuki Swift è giunta alla quarta generazione e si presenta con un look evoluto che conserva il suo design caratteristico. Tra li elementi inediti spiccano la griglia piano black e i fari caratteristici a L.



Lateralmente, i contorni muscolosi e il design sospeso del tetto aggiungono dinamicità alle linee.La nuova gamma colori comprende nove opzioni monocolore e quattro opzioni bicolore. A bordo l’abitacolo risulta spazioso e confortevole, dotato di caratteristiche ergonomiche che ne migliorano l'esperienza di guida. Il touchscreen capacitivo HD da 9 pollici offre una risposta rapida e precisa. È dotato di collegamento allo smartphone per Apple CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi e USB, riconoscimento vocale, riproduzione musicale Bluetooth e visualizza anche informazioni sullo stato del veicolo.



Ricco il carnet di sitemi di assistenza alla guida che include: Lane Keep Assist (LKA) + Lane Departure Prevention (LDP); Driver Monitoring System (DMS); Traffic Sign Recognition (TSR); Blind Spot Monitor (BSM); Rear Cross Traffic Alert (RCTA); Adaptive Cruise Control (ACC); eCall.



Il nuovo motore a benzina 1.2L 3 cilindri, completamente rinnovato, combina un maggiore risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni. Il motore è abbinato al sistema ibrido 12 volt che ne migliora le prestazioni.