08/01/2024

Ispirata al rally più iconico e impegnativo, l’Audi Q8 e-tron edition Dakar è una limited edition prodotta in soli 99 esemplari. La vettura deriva dal modello full electric Audi Q8 55 e-tron quattro, dal quale eredita la capacità della batteria di 114 kWh, la trazione integrale quattro elettrica affidata a due motori a elettroni dalla potenza massima di 408 CV e la coppia massima di 664 Nm.



Questi valori consentono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e di raggiungere la velocità massima, autolimitata, di 200 km/h. Rispetto ad Audi Q8 55 e-tron quattro, la versione edition Dakar adotta pneumatici specifici all terrain General Grabber AT3 dalla spalla ampia. Le prestazioni off road sono sottolineate dalla possibilità di rialzare l’assetto di ulteriori 17 mm.



All’aumentare della velocità, l’assetto si abbassa gradualmente rispetto al setup standard: di 15 mm a partire da 85 km/h, di ulteriori 17 mm da 100 km/h e di altri 13 millimetri da 120 km/h, favorendo stabilità, aerodinamica e autonomia.



Audi Q8 e-tron edition Dakarsarà disponibile sul mercato italiano nella tinta nero Mythos con single frame in tinta carrozzeria. Tra le caratteristiche specifiche, si segnala la scritta edition Dakar proiettata al suolo all’apertura delle porte.



La dotazione di serie include i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori, i cristalli laterali e il lunotto bruniti e, in abitacolo, il pacchetto interni S line con sedili sportivi e rivestimenti in similpelle e microfibra Dinamica.

L’arrivo sulle strade è previsto a partire dal secondo trimestre 2024.