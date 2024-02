Audi Q7 2024

31/01/2024

Audi aggiorna il SUV full size Q7 mediante un restyling che ne enfatizza il carattere. Per la prima volta sono disponibili i gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED, corredati di molteplici firme luminose, caratteristicacondivisa con i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser. Nuovi cerchi in lega, colori e inserti garantiscono un’ampia possibilità di personalizzazione.



E’ possibile scegliere tra nove inserti decorativi, tra i quali le novità in carbonio twill opaco, alluminio con goffratura lineare e frassino argento naturale, inedite tinte metallizzate come– rosso Chili, oro Sakhir e blu Ascari e una completa gamma cerchi che incliude cinque nuove proposte da 20 a 22 pollici.



Al lancio, nuova Audi Q7 è proposta con due motori diesel e un propulsore a benzina che condividono il frazionamento (6 cilindri), l’architettura a V, la cubatura di 3 litri e la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt.



Nel caso di Audi Q7 45 TDI, il 3.0 TDI eroga 231 CV.

Ad Audi Q7 50 TDI è riservata la versione più potente del V6 TDI che eroga fino a 286 CV.

Il 3.0 turbo benzina a iniezione diretta lo troviamo sull’Audi Q7 55 TFSI, qui si tocca il tetto dei 340 CV. Nel corso del primo semestre 2024 debutterà la versione plug-in hybrid che completerà la gamma.



Condiviso da tutti i propulsori anche il cambio automatico tiptronic a otto rapporti.



Nuove Audi Q7 TDI e TFSI, negli allestimenti d’ingresso, Business Advanced ed S line edition, come Audi SQ7 TFSI, proposta nelle configurazioni standard e sport attitude, sono attese a aprtire da giugno.