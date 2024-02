BMW Serie 5 Touring 2024

08/02/2024

La nuova BMW Serie 5 Touring, giunta alla sesta generazione, offre soluzioni avanzate e innovative per una guida sostenibile e moderna. Il look elegante e il carattere sportivo la rendono perfetta per le lunghe percorrenze, ma anche adatta alla guida quotidiana.



Un'architettura flessibile consente di ottenere varianti disponibli con motori a benzina e diesel efficienti, sistemi ibridi plug-in e sistemi di propulsione elettrici, tutti sviluppati su un'unica linea di produzione.



Disponibile a partire da maggio 2024, la vettura presenta proporzioni allungate, fluide e dinamiche. Rispetto al modello precedente, è più lunga di 97 mm, più larga di 32 mm e più alta di 17 mm. Il frontale presenta una moderna interpretazione dei doppi fari e della griglia BMW. Due elementi a LED quasi verticali fungono sia da indicatori di direzione che da luci diurne.



La griglia è dotata di illuminazione di contorno opzionale BMW Iconic Glow. Nella vista laterale, la grafica piatta dei finestrini e il lungo spoiler sul tetto sottolineano il design sportivo ed elegante a due volumi. Una barra cromata a forma di L divide gli elementi luminosi posteriori a LED, che si estendono fino alle sezioni laterali. La gamma di tinte comprende tre vernici BMW Individual.



La dotazione di serie include cerchi in lega leggera da 18 e 19 pollici per i modelli elettrici e ibridi plug-in. Il carattere può essere esaltato con le opzioni M Sport Package, M Sport Package Pro e M Carbon Exterior Package. La nuova BMW Serie 5 Touring ha di serie interni completamente vegani.



La BMW i5 Touring elettrica è disponibile in due varianti. Nella BMW i5 M60 xDrive Touring, due unità motrici integrate sull'asse anteriore e posteriore formano una trazione integrale elettrica con una potenza massima di 601 CV. Il motore elettrico della versione BMW i5 eDrive40 Touring è posizionato sull'asse posteriore e genera una potenza massima di 340 CV. In entrambi i modelli, la batteria ad alta tensione situata nel sottoscocca fornisce 81,2 kWh.



Tutti i motori diesel disponibili per la nuova BMW Serie 5 Touring sono abbinati alla tecnologia mild hybrid a 48 volt e al cambio Steptronic a 8 rapporti. Il motore a quattro cilindri dei modelli BMW 520d Touring disponibili al lancio producono una potenza di 197 CV. La gamma di motorizzazioni sarà integrata da un motore diesel a sei cilindri in linea nell'estate del 2024. Seguiranno due varianti di modello con l'ultima generazione di trazione ibrida plug-in.