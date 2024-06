Hyundai IONIQ 5 2024

12/03/2024

Nuova generazione per il veicolo Hyundai IONIQ 5, crossover 100% elettrico che viene rinnovato nel design, nei contenuti e nella batteria. Il design punta su una nuova mascherina a forma di V e i paraurti anteriori e posteriori sono tasti ridisegnati per esaltare la presenza su strada.



Aumenta la lunghezza di 20 mm, mentre larghezza, altezza e passo restano invariati. Per valorizzare l’aspetto dinamico, lo spoiler posteriore è stato allungato di 50 mm e sono stati introdotti nuovi cerchi dal design rivisitato. All’interno, troviamo più comfort e praticità.

Tra le dotazioni si segnala l’offerta del sistema di infotainment Hyundai di nuova generazione Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e aggiornamenti software OTA (Over-The-Air) wireless.



Inoltre, Hyundai ha introdotto diverse nuove funzioni di sicurezza e comfort, come il volante capacitivo, il Lane Keeping Assist 2, il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) e il Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA-F/S/R).



Inedito l’allestimento N Line, che porta elementi di design sportivi tipici della gamma N sul modello IONIQ 5.

La versione aggiornata di IONIQ 5 e la nuova IONIQ 5 N Line saranno disponibili sul mercato coreano a partire da marzo 2024 e successivamente negli altri mercati. L’arrivo in Italia previsto intorno a metà 2024.