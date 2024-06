28/06/2024

Hyundai Inster è il nuovo Sus ultracompatto elettrico dal design unico, autonomia di guida ai vertici della categoria, versatilità e tecnologie all’avanguardia. Il design combina uno stile futuristico dalle superfici pulite ed essenziali, con interni spaziosi. Il veicolo consente una ricarica rapida e un’autonomia elettrica ai vertici della categoria fino a 355 km.



Inster rappresenta l’evoluzione stilistica del modello Casper ed è caratterizzata da dimensioni maggiori. Il carattere di Inster spicca attraverso la firma luminosa a LED delle luci diurne e la grafica a pixel degli indicatori di direzione, dei fanali posteriori e dei paraurti. E’ possibile personalizzare l’aspetto dell’auto con fari a proiezione LED e un colore esterno bicolore con tetto nero a contrasto.



Saranno disponibili cerchi in acciaio da 15 pollici con copricerchi, cerchi in lega da 15 pollici o cerchi in lega da 17 pollici a seconda delle specifiche. Le opzioni di colori esterni includono Atlas White, Tomboy Khaki, Bijarim Khaki Matte e Unbleached Ivory, accanto a diverse nuove tonalità, come Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Dusk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl e Abyss Black Pearl. Alcune opzioni di colori esterni sono disponibili in combinazioni bicolore con tetto nero a contrasto.



Dotata di serie di una batteria da 42 kWh, Inster è disponibile anche con batteria Long-Range da 49 kWh. Le due versioni sono alimentate da un motore che eroga 71,1 kW (97 CV) nella variante base e 84,5 kW (115 CV) con batteria Long-Range. Il lancio commerciale della vettura è programmato a partire dall’estate 2024, inizialmente in Corea e successivamente in Europa, Medio Oriente e in Asia-Pacifico.