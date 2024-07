Volkswagen Golf R 2024

01/07/2024

La Volkswagen Golf R aggiorna design e performance, offrendo una potenza massima incrementata rispetto ai modelli precedenti. I modelli Golf R 2024 sono riconoscibili dal frontale ridisegnato, in cui sono incastonati i nuovi fari a LED e il nuovo logo VW illuminato, nuove air curtain nel paraurti, nuovi gruppi ottici posteriori a LED e nuovi cerchi in lega forgiata opzionali da 19 pollici del tipo Warmenau.



I nuovi dettagli degli interni comprendono un sistema infotainment di ultima generazione con display separato e una nuova struttura dei menu. Il Digital Cockpit Pro delle versioni con pacchetto Performance è stato arricchito con un nuovo accelerometro e un laptimer GPS. Le nuove Golf R e Golf R Variant (non disponibile in Italia) sviluppano una potenza di 245 kW (333 CV) e raggiungono una velocità massima di 270 km/h.



Nella sua versione EA888 LK3 evo4 per veicoli di serie, il quattro cilindri turbo a iniezione diretta (TSI) da 1.984 cm3 dei nuovi modelli Golf R rappresenta lo stadio evolutivo più avanzato di questa serie di motori. La massima potenza erogata da questo motore viene sprigionata tra i 5.600 e i 6.500 giri/min.



Il motore è dotato di una fasatura variabile delle valvole con regolazione doppia delle camme. Il TSI trasmette la sua potenza a un cambio a doppia frizione a 7 marce DSG e alla trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring. Le prevendite in Italia inizieranno nel corso dell’estate 2024.