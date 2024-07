24/07/2024

SUV elettrico che si richiama all'omonimo modello del passato, Ford Capri ne rappresenta la naturale evoluzione, se fosse rimasta in produzione.



Il design adotta elementi caratterizzanti della Capri classica, ma rivisitati in chiave moderna. I quattro fari, separati dalla griglia nera orizzontale, furono il segno distintivo della vecchia generazione, oggi li ritroviamo, ma a LED ed accompagnati da una fascia nera.



La linea discendente del tetto con montanti neri regala un appeal sportivo. I fari posteriori, anche questi a 4 elementi, completano il look, insieme ai cerchi in lega da 19, 20 o 21 pollici con design hi-tech. La livrea sfoggia un brillante Vivid Yellow.



A bordo l’atmosfera è digitale, minimalista, connessa. Il cockpit si collega al pannello strumenti per creare un singolo elemento di design. I sedili sportivi con poggiatesta integrato comunicano modernità. La dotazione di serie offre volante e sedili anteriori riscaldabili.

Inoltre, Il sedile lato guida è dotato, di serie, di regolazioni elettriche con memoria e funzione massaggio. Troviamo anche l’apertura e l’avviamento senza chiavi, il clima dual-zone e un elegante soundbar orizzontale.



Le versioni Premium aggiungono l’illuminazione interna a LED multicolor, l’impianto audio B&O a 10 altoparlanti e il portellone ad apertura e chiusura senza mani. La gamma di motorizzazioni elettriche disponibili al lancio include una versione da 286 CV, con trazione posteriore e batteria Extended Range agli ioni di litio.

Ad essa si affianca una declinazione da 340 CV, con trazione integrale e batteria Extended Range agli ioni di litio. Non mancano le tecnologie di assistenza alla guida: BLIS (Monitoraggio dell’angolo cieco); Clear Exit Warning; Cross Traffic Alert con frenata automatica; Monitoraggio dell’attenzione alla guida e molto altro.