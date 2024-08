Acura Integra Type S HRC Prototype

28/08/2024

Il prototipo Acura Integra Type S HRC presenta una nuova linea di componenti per le prestazioni su strada e pista della Honda Racing Corporation (HRC) che si avvale delle conoscenze tecniche e dell'esperienza degli ingegneri di gara di HRC. Il veicolo offre elevate capacità dinamiche e il suo sviluppo si è concentrato sul miglioramento di tutti gli elementi dell'esperienza di guida: motore, sospensioni e freni, oltre a un significativo risparmio di peso.



Progettato presso l'Acura Design Studio di Los Angeles, lo stile della vettura è distintivo e dinamico. Il prototipo applica l'esperienza tecnica acquisita dallo sviluppo aerodinamico del modello Integra Type S TCX per aumentare la deportanza e migliorare la stabilità alle alte velocità.



Le prestazioni sono ottimizzate attraverso elementi specifici, tra cui una nuova fascia anteriore con un divisore anteriore più grande e condotti di raffreddamento, prese d'aria più grandi, fenditure laterali e un'ala posteriore regolabile in fibra di carbonio.

La carrozzeria è rifinita con una tinta Indy Yellow Pearl e In dotazione troviamo il motore turbocompresso VTEC da 2,0 litri.