Aston Martin Vanquish 2024

11/09/2024

La nuova generazione di Aston Martin Vanquish rappresenta la versione più potente della gamma grazie al possente V12. La supercar adotta, inoltre, un telaio su misura con tecnologia dinamica all'avanguardia, carrozzeria in fibra di carbonio e interni che definiscono nuovi standard in fatto di lusso.



La produzione è limitata a 1000 esemplari l’anno. Per la prima volta su un'Aston Martin V12, il cambio automatico a 8 marce ZF è abbinato ad un differenziale elettronico posteriore a slittamento limitato (e-diff). Lo stile si affida a forme fluide sinuose, ispirandosi alle vetture del passato e del presente.



Il DNA tipico del motorsport si nota in alcune particolarità come il cofano scolpito, ad esempio. Intrigante il tetto panoramico in vetro, per la prima volta di serie.

Originali le maniglie delle porte a filo, che si aprono elettronicamente con una semplice pressione o tramite la chiave da remoto. Gli specchietti retrovisori senza telaio presentano un design più piccolo e snello.



L’abitacolo è progettato per 2 posti e presenta una console centrale abbassata. Spicca il display driver TFT completamente digitale da 10,25 pollici, progettato per fornire informazioni con la massima chiarezza. Vanquish è il quarto modello ad essere dotato di infotainment di nuova generazione, un sistema su misura e sviluppato dal brand.



I clienti Vanquish possono esplorare infinite possibilità di personalizzazione, tramite il servizio Q by Aston Martin.