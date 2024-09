Subaru Solterra 2024

17/09/2024

Subaru Solterra si rinnova con il Model Year 24. La nuova versione della BEV migliorie che arricchiscono la dotazione di serie e la rendono più tecnologica, confortevole e sicura. Troviamo a bordo un nuovo volante dal design più squadrato che ottimizza la visibilità del cruscotto e rende l’impugnatura più confortevole.



È stato inoltre migliorato il sistema di riscaldamento, per garantire una maggiore efficienza e un calore diffuso in modo omogeneo.



Il Multi-Informazion Display è stato aggiornato migliorando la leggibilità delle informazioni. I paddle shift, già presenti sul MY23, sono stati migliorati, permettendo ora di inserire anche la modalità S-Pedal senza staccare le mani dal volante. Un nuovo sistema di riscaldamento della batteria è stato adottato per incrementare le performance di ricarica.



Attraverso l’installazione di uno scambiatore di calore è stato possibile ridurre i tempi di ricarica alle basse temperature. Questo migliora l’esperienza d’uso durante le giornate più fredde. A bordo, il sedile del passeggero anteriore, già dotato di regolazioni elettriche, viene migliorato passando da 4 a 8 posizioni.



Il sistema di sicurezza di Solterra evolve, passando da Subaru Safety Sense 2 a Subaru Safety Sense 3. È stato installato un sistema di radar frontali, che si associa agli altri sistemi di sicurezza già presenti.