Peugeot E-5008 2024

09/10/2024

Prodotto in Francia, il nuovo Peugeot E-5008 offre uno spazio interno ampio e confortevole e può accogliere fino a 7 passeggeri, anche la capacità del bagagliaio pari a 916 litri stabilisce un primato.



A bordo, il conducente è al centro dell’ i-Cockpit panoramico con il suo schermo curvo e flottante da 21 pollici. Lo spazio pe ri passeggeri è notevole per chi occupa la seconda fila, grazie al passo generoso della vettura. La seconda fila presenta comodi sedili che formano una panca scorrevole con schema 60/40, mentre la terza fila ha due schienali indipendenti dotati di poggiatesta regolabili.



Il suv 100% elettrico offre prestazioni elettriche di alto livello con un motore da 210 CV abbinato a una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio da 73 kWh. Grazie all'aerodinamica efficiente, il veicolo garantisce un'autonomia di 502 km. Offerto in due allestimenti: Allure e GT, il nuovo Peugeot E-5008 è disponibile al lancio anche con i propulsori Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 e Hybrid 136 e-DCS6.



Come tutte le elettriche, il nuovo E-5008 beneficia del programma Peugeot Allure Care, una garanzia che copre l'intero veicolo per un massimo di 8 anni o 160.000 km.



L’equipaggiamento nella versione Allure include: accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore HD, sensori di parcheggio posteriori, fari e fanali posteriori a LED, cerchi in lega da 19 pollici, Peugeot i-Cockpit con due pannelli digitali da 10 pollici, sistema di infotainment connesso.



Per quanto riguarda l'allestimento GT, aggiunge oltre a lle dotazioni di Allure: vernice bicolore con tetto nero, cerchi in lega da 20 pollici, fari Pixel LED, sensori di parcheggio anteriori, portellone motorizzato, sedili anteriori e volante riscaldati, tappezzeria in Alcantara, caricatore per smartphone a induzione, illuminazione ambientale personalizzabile, Panoramic i-Cockpit® con schermo curvo da 21 pollici, i-Toggle personalizzabili e altro.