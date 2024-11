04/11/2024

Suzuki Jimny Mata è una serie speciale a tiratura limitata composta da 150 esemplari numerati. Nella parola Mata, letteralmente di nuovo, oltre, presente il concetto di continuità, di qualcosa che non finisce. Il design appare distintivo e presenta un equipaggiamento composto da accessori dedicati.



Tra le caratteristiche estetiche si fa notare la particolare livrea BiColor. La carrozzeria è verniciata in Argento Siberia Metallizzato, mentre il tetto, i montanti e il cofano sono proposti nella tinta Matt Black.



Originale è anche la griglia frontale vintage, che incornicia la scritta Suzuki. Sul frontale si trova una protezione anteriore che completa il paraurti aggiungendo carattere.



A bordo spicca sulla plancia la targhetta identificativa in alluminio satinato. Al centro si trova lo schermo touch HD da 7 pollici con integrazione di Apple Car Play e Android Auto, completo di radio Pioneer.



Infine, troviamo le tendine parasole posteriori e il tappeto in gomma per il vano bagagli. Suzuki Jimny Mata rappresenta l’ultima evoluzione del capostipite di tutti i fuoristrada ultracompatti. Il lancio ufficiale è previsto per il 30 di novembre 2024.