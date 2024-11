Aston Martin Vantage AMV24 Edition

11/11/2024

Aston Martin celebra la vittoria della Crowdstrike 24 Hours of Spa 2024 nel giugno del 2024 con la nuova edizione limitata Vantage AMV24 Edition, di cui saranno prodotti solo 24 esemplari.



Rifinita con l'esclusiva vernice Podium Green, la nuova Vantage AMV24 Edition č l'ultima creazione di Q by Aston Martin. Le specifiche esterne prevedono anche una livrea Aston Martin Racing (AMR) e dettagli che ne esaltano il carattere sportivo.



La finitura nera lucida nella parte superiore e inferiore č abbinata a dei cerchi Y-Spoke da 21 pollici in nero satinato.

A bordo si segnala una targa che presenta un logo unico di Vantage AMV24 Edition, disegnato da Q by Aston Martin, un ricamo sul poggiatesta e cuciture AMR Lime a contrasto sui sedili ventilati neri.