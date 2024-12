Peugeot Landtrek 2025 pick up

Peugeot Landtrek 2025 10/12/2024

Lanciato nel 2020, Peugeot Landtrek si aggiorna proponendo un’allure più moderna e maggiore versatilità e funzionalità.



Il veicolo propone un'ampia scelta di motorizzazioni, tre configurazioni base (cabina, cabina singola o doppia cabina) e versioni per uso professionale e polivalente (professionale e tempo libero). Esteticamente, presenta una calandra verticale rimodellata con il nuovo emblema Peugeot al centro. Questa calandra è dotata di luci diurne a led a forma di artigli.



Il design punta su efficienza e robustezza con una sezione anteriore inferiore rinforzata con nuove cornici dei fendinebbia in nero lucido. Il nuovo paraurti posteriore combina stile e protezione. A bordo, il design moderno della plancia ruota attorno a un’ampia console e a un grande touchscreen centrale HD da 10 pollici. E’ possibile scegliere fra due sedili singoli con bracciolo centrale e un sedile a panca Multiflex a 3 posti.



La modularità del sedile posteriore nella versione doppia cabina è unica nel segmento. La cabina è particolarmente spaziosa, con una larghezza alle spalle di 1,55 metri nella seconda fila e uno spazio minimo per le gambe di 50 mm, in grado di accogliere fino a sei passeggeri.

Peugeot Landtrek offre una gamma di 60 accessori per adattarsi a ogni utilizzo, tra cui la protezione del pianale di carico in termoformato, l'hard-top vetrato, il roll bar cromato, i tappetini protettivi e le pedane.



Tra i propulsori in dotazione sono presenti il motore Turbodiesel 4 cilindri Multijet da 2.184 cc con 200 CV, abbinato al nuovo cambio automatico EAT8 a 8 rapporti; ma anche il motore Diesel da 1,9 litri con 150 CV di potenza e il motore a benzina da 2,4 litri da 210 CV.

di Grazia Dragone