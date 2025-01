31/12/2024

Ford Puma Gen-E rappresenta la versione elettrica del modello già dissponibile nella gamma e il più venduto in Europa.



La vettura è equipaggiata con un motore elettrico che garantisce un'efficienza di 13,1 kWh/100 km; si ricarica dal 10 all’80% in 23 minuti e assicura un'autonomia fino a 376 km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8 secondi.

Grazie al motore compatto, Puma Gen-E offre ampi spazi per i cinue occupanti e fino a 566 litri di capacità di carico.



Gli esterni riprendono lo stile dell'ultima generazione di Puma, con tocchi fluidi e ben riconoscibili. Come su altri modelli elettrici, la griglia è stata sostituita da una superficie aerodinamica. Lo spoiler posteriore sportivo e i cerchi in lega completano il look.



A bordo l’esperienza digitale si affida a due schermi ad alta risoluzione per il computer di bordo e l’infotainment. Il sistema SYNC 4 di ultima generazione con navigazione connessa al cloud, semplifica gli spostamenti, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless garantiscono la sincronizzazione con lo smartphone. I comandi al volante rendono il passaggio tra le modalità di guida immediato.

L’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centering aumenta o diminuisce la velocità della vettura in modo naturale mentre il Predictive Speed Assist regola la velocità in corrispondenza di curve, rotatorie e svincoli. In città, la telecamera a 360 gradi riproduce sullo schermo la vista dall'alto della vettura.

I fari Matrix Full LED adattivi e predittivi illuminano la strada adattandosi alle condizioni di guida.

Le consegne sono programmate a partire dalla primavera 2025.