BMW iX 2025

30/01/2025

La nuova serie dell’innovativa elettrica BMW iX combina il lusso al piacere di guida, ma senza rinunciare alla sostenibilità. Lo Sports Activity Vehicle (SAV) offre prestazioni di guida superiori e un’autonomia ampliata fino a 701 km, insieme a nuove soluzioni di stile. Il design appare espressivo e si affida a un’impostazione essenziale con linee ben definite.



Il frontale presenta la nuova griglia a doppio rene BMW ridisegnata e caratterizzata da una cornice filigranata. Anche i fari sono stati rinnovati e includono elementi verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione.



L'equipaggiamento di serie comprende fari adattivi a LED con funzione di illuminazione in curva e nuove luci per la guida urbana. La gamma include anche le nuove finiture Arctic Race Blue metallizzato, Dune Grey metallizzato, Carbon Black metallizzato, BMW Individual Frozen Deep Grey metallizzato, BMW Individual Frozen Pure Grey metallizzato, Tanzanite Blue metallizzato e Space Silver metallizzato (dall'estate 2025).



Con un motore elettrico sia sull'asse anteriore che su quello posteriore, tutte le varianti della nuova BMW iX sono dotate di trazione integrale elettrica. Il sistema di propulsione è stato ottimizzato.

La nuova BMW iX xDrive45 eroga una potenza aumentata di 82 CV, raggiungendo ben 408 CV. Questo incremento si traduce in un miglioramento di un secondo nell'accelerazione da 0 a 100 km/h. La nuova BMW iX xDrive60 offre un aumento di potenza di 21 CV e arriva 544 CV; mentre la nuova BMW iX M70 xDrive promette prestazioni ancora più coinvolenti. In questo caso la potenza garantita è pari a 659 CV.



I sistemi di assistenza alla guida disponibili sulla nuova BMW iX stabiliscono nuovi standard. L’equipaggiamento di serie comprende il Driving Assistant Plus, che include l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go utilizzabile fino a 180 km/h, l’avviso di collisione frontale con intervento frenante e il Parking Assistant con Reversing Assistant e Reversing Assist Camera.

A partire dalla primavera del 2025, BMW iX sarà disponibile nelle versioni BMW iX xDrive45, BMW iX xDrive60 e BMW iX M70 xDrive.