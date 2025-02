03/02/2025

Versione limited ad alto tasso di sportività, la nuova BMW M3 CS Touring promette prestazioni elevate grazie al motore a sei cilindri in linea da 405 kW/550 CV, una messa a punto del telaio, elementi di design esclusivi e una riduzione del peso ottenuta con l’uso di componenti in fibra di carbonio.



Le caratteristiche del motore e il trasferimento della potenza attraverso il cambio M Steptronic a otto rapporti e il sistema di trazione integrale M xDrive permettono il massimo dinamismo.



Attesa sulle strade a partire da marzo 2025, la BMW M3 CS Touring accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 11,7 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 300 km/h.



L’abitacolo offre una configurazione variabile, con un vano bagagli che va da 500 litri ad un massimo di 1.510 litri. Le linee slanciate e dinamiche del modello Touring, unite agli elementi esterni specifici M sono enfatizate da dettagli di design esclusivi. La fibra di carbonio a vista di serie su cofano, splitter anteriore, prese d’aria frontali e calotte degli specchietti esterni M creano un contrasto con i colori della carrozzeria.



La BMW M3 CS Touring disponibile nelle tinte British Racing Green, Laguna Seca Blue, Frozen Solid White o Sapphire Black metallizzato. Il tetto e lo spoiler sono rifiniti in Nero lucido, mentre un profilo rosso incornicia lo spoiler sul tetto.

Il frontale è caratterizzato dalla griglia a doppio rene BMW M progettata per minimizzare il peso. Un riferimento al motorsport è rappresentato dai fari a LED che emettono una luce utilizzata nelle auto da corsa GT.



Gli interni uniscono un cockpit da auto sportiva a tecnologie digitali avanzate. I sedili M Carbon, regolabili elettricamente e riscaldati, sono di serie per il guidatore e il passeggero anteriore. Il volante M in Alcantara, con design a tre razze, corona a fondo piatto e indicatore centrale rosso alle ore 12, conferisce un autentico carattere da auto da corsa.



La dotazione di serie include il BMW Live Cockpit Professional, che, oltre al BMW Head-Up Display, offre il sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps, l'integrazione dello smartphone, la telefonia con ricarica wireless e un’interfaccia WiFi.