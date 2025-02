Citroen C3 Aircross 2025

17/02/2025

Completamente agguiornata, la nuova Citroen C3 Aircross è un B-SUV che coniuga il linguaggio formale di un suv al tipico comfort del double chevron. Gli interni mostrano grande cura e attenzione in termini di comodità, spazio e praticità.



C3 Aircross presenta il concetto C-Zen-Lounge con Head-Up Display e un volante di dimensioni ridotte e i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort ridisegnati. Il comfort di guida è migliorato grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort con doppi ammortizzatori idraulici progressivi. La vettura avanzate tecnologie di assistenza alla guida e un sistema di infotainment di ultima generazione con un touch screen da 10,25 pollici.



Lunga 4,39 metri e con un passo di 2,67 metri, la versione a 5 posti offre il miglior spazio interno nel suo segmento e un bagagliaio di 460 litri. La versione a 7 posti, una novità per il segmento, è progettata con le stesse proporzioni, ed offre un'eccezionale flessibilità d'uso pur restando compatta.



La nuova C3 Aircross presenta un nuovo gruppo propulsore, con la sua versione Hybrid 136 equipaggiata con un cambio automatico e-DCT.

Accanto a questo gruppo propulsore elettrificato, Citroën offre anche un motore a benzina turbo da 75 kW/100 CV accoppiato a una trasmissione manuale a sei marce.



La gamma di C3 Aircross si articola in due varianti: una versione a 5 posti disponibile in benzina, ibrida ed elettrica, e una versione a 7 posti disponibile in benzina e ibrida. Sei le tinte in catalogo: Pearl Black, Mercury Grey, Rosso Elixir, Blue Monte Carlo, Polar White e Montana Green, abbinati ai due colori del tetto disponibili - bianco e nero. Tre gli allestimenti: You, Plus, Max.