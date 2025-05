29/04/2025

La BMW Concept Skytop è una roadster di lusso dal design scultoreo, concepita per unire raffinatezza estetica e prestazioni elevate. Caratterizzata da linee tese, superfici muscolose e proporzioni equilibrate, si distingue per elementi stilistici come le maniglie integrate, i cerchi a lamelle e il frontale «Shark Nose» con calandra a doppio rene illuminata. I richiami alla storica BMW Z8 sono evidenti nella scanalatura centrale che attraversa cofano e abitacolo, fino al portellone con finitura in alluminio.



L’impianto d’illuminazione sfrutta la più avanzata tecnologia LED, con gruppi ottici ultrasottili integrati su supporti in alluminio fresato, sia all’anteriore che al posteriore. Il tetto è composto da due pannelli removibili rivestiti in pelle, riponibili nel bagagliaio, e abbinati a una barra antiribaltamento in pelle e lunotto retrattile. Per quanto riguarda l'aspetto esterno la verniciatura a sfumatura marrone-rossastra e argento cromato è realizzata a mano, con transizione cromatica continua tra interni ed esterni.



Sotto il cofano, la BMW Skytop Concept Car monta il potente motore V8 Biturbo benzina da 4.4 litri con cilindrata di 4.395 cc, lo stesso della BMW M8 Competition, capace di erogare 625 CV con 460 kW in grado di sprigionare una coppia max di 750 Nm e abbinato a un cambio automatico Steptronic Sport a 8 rapporti con trazione integrale xDrive. Le prestazioni sono di livello assoluto: accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, e raggiunge una velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente, per grantire un’esperienza di guida dinamica, coinvolgente e al contempo esclusiva.