Parco Valentino: dettagli dell´evento

Mancano poche ore all’inizio dell’evento che vedrà Torino diventare luogo esclusivo dove sfileranno passato, presente e futuro dell’auto. La quinta edizione di Parco Valentino, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno, vedrà la partecipazione di ben 54 brand e tutta una serie di spettacoli ed eventi che rendono ricco il carnet degli appuntamenti per i visitatori e gli appassionati del settore.



La manifestazione è focalizzata nel Cortile del Castello del Valentino, dove per 5 giorni saranno esposti modelli speciali visibili al pubblico in possesso del biglietto elettronico gratuito scaricabile dal sito ufficiale: le 5 Pagani della Zonda Collection che celebra i 20 anni del modello, alcuni modelli del Cavallino come la Ferrari F40, F50, Enzo e FXX K, due tra i modelli più rappresentativi di Lamborghini, una Miura e la Countach, insieme alla serie completa delle Porsche 911 dal 1963 a oggi, alle one-off Pininfarina Ferrari Sergio, alla Zerouno di Italdesign, Sybilla e Kangaroo di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro e molto altro ancora.



Un posto di rilievo sarà riservato anche al motorsport con le vetture che daranno il via alla President Parade di mercoledì 19 giugno alle ore 20. Spazio anche alla mobilità green con il Focus Auto Elettriche che si sposta all’interno del Parco del Valentino e sarà realizzato in collaborazione con Enel X e Motor1. Tra le auto esposte troveremo: Audi e-tron, Nuova BMWi3, Jaguar I-Pace, Nissan Leaf, Kia e-Soul, Renault ZOE, DR3 EV, solo per citarne alcune.



Il pubblico potrà visitare gli stand di Parco Valentino 2019 entrando dai tre ingressi ufficiali, Villoresi, Nuvolari e Ascari, confermato l’orario prolungato fino alle 24, da mercoledì 19 a domenica 23 giugno.



Tra gli appuntamenti imperdibili si evidenzia per il 20 giugno il giorno della celebrazione del 70esimo anniversario di Abarth, con alcune delle auto dello Scorpione riunite e in mostra in piazza Vittorio Veneto. Sabato 22 giugno grande attenzione al centenario di Citroen, che sarà festeggiata con il raduno delle 100 più belle e rappresentative auto del marchio. Festa in grande stile anche per il 30esimo anniversario della Mazda MX-5. Per il Mazda MX-5 Icon’s Day arriveranno da tutta Italia i proprietari della roadster più venduta al mondo, per un raduno a Parco Dora.



Assoluta novità, tenuta a battesimo in questa quinta edizione, è il concorso d’eleganza Parco Valentino Classic per vetture storiche di prestigio, con modelli unici. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet