Opel Zafira Life: comodità in tre taglie

Ufficializzata durante il Salone dell’Automobile di Bruxelles, Opel Zafira Life arriva sul mercato ed è disponibile ad un prezzo di listino che parte da 34.830 euro. Questa monovolume offre fino a otto posti, elevato comfort e diverse funzionalità. Il motore turbodiesel 1.5 litri da 102 CV assicura economia di esercizio e limitato impatto ambientale.



“Opel Zafira Life è una monovolume versatile fatta su misura per le necessità dei clienti”, spiega Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales e Marketing. “Disponibile in tre taglie, copre tre segmenti e permette ai clienti di trovare con facilità il modello perfetto. Inoltre permette di ordinare anche tecnologie innovative come il sistema attivo per il controllo della trazione IntelliGrip, la telecamera e i sistemi di assistenza alla guida basati su radar, e funzioni come le portiere posteriori scorrevoli controllate con sensori”.



La vettura è proposta nelle versioni: Small lunga 4,60 metri, Medium da 4,95 metri e Large da 5,30 m. I sedili sono regolabili in numerose direzioni e garantiscono un’esperienza di guida rilassata, affiancata da avanzati sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida: Assistenza alla partenza in salita, Cruise Control e il Limitatore di Velocità.



Zafira Life Advance può essere configurata per avere in opzione fino a nove sedili. Oltre climatizzatore, la temperatura viene mantenuta su un livello piacevole anche dai vetri oscurati e termoassorbenti Solar Protect.



La versione top di gamma Zafira Life Innovation offre in aggiunta tecnologie come l'Head Up display, il Cruise Control programmabile con Limitatore di Velocità e il sistema di infotainment Multimedia Radio compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Esteticamente si notano i fari anteriori al bi-xenon con le luci per la marcia diurna con LED e i cerchi in lega leggera bicolore da 17 pollici.