Pebble Beach 2019: si scaldano i motori

Torna l’appuntamento annuale con il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, evento d’Oltreoceano che accoglierà dal 15 al 18 agosto prossimi rarità del mondo heritage, per un parterre di visitatori esclusivo e che quest’anno accoglie fino a 200 vetture.



L’edizione attuale rappresenta un momento importante per Mercedes, che ha incluso la kermesse nel suo calendario dedicato alle celebrazione per i 125 anni di storia sportiva. I riflettori saranno puntati su una vettura speciale, la riproduzione della Mercedes SSKL Streamlined del 1932, un’auto da corsa derivata dalla SSKL.



Disegnata originariamente dal progettista Reinhard von Koenig-Fachsenfeld, la vettura è stata ricostruita affidandosi ai disegni dell’epoca, in una riproduzione assolutamente fedele nello stile e nello spirito.

L’aerodinamica auto da corsa era equipaggiata con un motore V bicilindrico Daimler. I veicoli equipaggiati con motori di questo tipo vinsero nella prima competizione automobilistica della storia 125 anni fa: la corsa da Parigi a Rouen il 22 luglio 1894.



Sarà possibile vedere alla prova la vettura proprio giorno 15, quando si svolgerà il Pebble Beach Tour d’Elegance, con la partecipazione anche di un’altra storica vettura del brand: la raffinata coupè 320 n (W 142) del 1938. I partecipanti prenderanno il via da Portola Road a Pebble Beach per poi sfilare sulle strade fino al traguardo fissato al Carmel-by-the-Sea, seguendo la leggendaria rotta costiera 17 Mile Drive della penisola californiana di Monterey.



Tornando alla mostra statica, nell’area espositiva denominata Origins viene proposta la riproduzione del Benz Patent-Motorwagen che esprime appieno lo spirito innovativo del marchio. Ad affiancarla troviamo la Mercedes-Simplex 40 CV del 1903, un veicolo ad alte prestazioni del suo tempo. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet