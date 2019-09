Milano Monza: il Parco Valentino trasloca a Milano

Dopo l’abbandono della sede storica di Torino, l’evento di Parco Valentino trasloca nella cornice lombarda per prendere il via dal 18 al 21 giugno del 2020. La macchina organizzativa è già ben avviata per svolgere a pieno regime le sue funzioni e regalare una kermesse che genera ormai dopo cinque edizioni grandi aspettative.

La sesta edizione di Parco Valentino cambia anche denominazione e si chiamerà Milano Monza Open-Air Motor Show. Organizzato in collaborazione con ACI, il progetto aspira ad essere un riferimento nel calendario internazionale automobilistico e per i 500.000 visitatori, numeri costantemente in crescita di edizione in edizione.



L’evento vuole offrire un concetto inedito di motor show, sfidando i saloni tradizionali, e intende stupire con la presenza di circuiti dinamici offerti alle case automobilistiche, dove presentare le novità agli addetti ai lavori ma anche ai semplici appassionati. Sarà possibile osservare le proposte del settore auto tra le vie di Milano e lungo i viali dell’Autodromo.

Tanti i momenti coinvolgenti in programma come la sfilata delle monoposto di Formula 1, mentre il presente ma anche il futuro della mobilità saranno uno spunto per riflettere e approfondire temi di stringente attualità.



Il progetto di Milano Monza Open-Air Motor Show sarà presentato alla stampa giovedì 19 settembre a Milano, presso l’Auditorium HQ Pirelli, dove sono attesi i partner della manifestazione: Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Dario Allevi, Sindaco di Monza, Andrea Levy, Presidente del Comitato organizzatore di Milano Monza Open-Air Motor Show, e Marco Tronchetti Provera, Executive Vice President e CEO Pirelli Group.



Tra gli appuntamenti inseriti nel carnet sono inclusi la President Parade, che si terrà il 17 giugno, e che vedrà alla guida i rappresentanti delle case automobilistiche a borde delle auto più rappresentativa del proprio marchio.

Giovedì 18 giugno a Monza, sulla pista del Gran Premio di Formula 1, troveremo i presidenti a bordo delle loro auto schierate sulla griglia di partenza. Non mancheranno aree espositive e mostre statiche, ma anche la possibilità di testare fuoristrada e 4x4 in circuiti creati appositamente. Anche le supercar saranno ospiti illustri della manifestazione con modelli appartenenti a brand come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Pagani, McLaren, Maserati, Aston Martin. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet