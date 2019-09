Francoforte 2019: le sfide di Ford

Il Salone di Francoforte è l’occasione per ogni costruttore per rivelare le strategie rivolte al domani, indirizzando le scelte della mobilità presente e futura. Ford è pronta da tempo a raccogliere la sfida della sostenibilità, programmando a lungo termine la propria strategia.



Nello stand dedicato dell’IAA trova posto la gamma più elettrificata di sempre che accoglie modelli come: Puma EcoBoost Hybrid, Explorer e Tourneo Custom Plug-In Hybrid, insieme alla nuova generazione di Kuga, il primo modello Ford declinato in tre versioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid.



Dalla Fiesta al Transit, verrà introdotta almeno una soluzione tra Mild-Hybrid, Hybrid, Plug-In Hybrid o Full Electric. Ford lancerà 17 veicoli elettrificati in Europa entro il 2024, di cui 8 già durante il 2019.

Il brand Ovale punta a rendere minoritaria la presenza delle propulsioni tradizionali, fissando l’obiettivo di superare le vendite di motorizzazioni elettrificate già entro la fine del 2022, quando oltre il 50% di vetture Ford sarà rappresentato da modelli sostenibili.



Il Salone presenta anche nuove soluzioni di ricarica come il wall box domestico, che riduce i tempi di ricarica, con servizi di installazione e tariffe dedicate, in convenzione con sei dei principali fornitori europei.

“Le nostre partnership con i principali fornitori di energia, tra cui Centrica, ci consentiranno di offrire uno sportello unico per i servizi dedicati alla soluzione wall box, inclusi ricarica, fornitura, installazione oltre a tariffe speciali per l’energia”, sono le parole di Roelant de Waard, Vicepresident Marketing Sales & Service, Ford of Europe.



Tra le novità spicca anche la nuova app per smartphone, realizzata insieme a NewMotion.

Infine, i visitatori del Salone di Francoforte, potranno vivere l'experience Go Electric, che include il primo simulatore in grado di ricreare l'accelerazione di un veicolo elettrico e altre attività di realtà aumentata (AR).