Salone Tokyo: Nissan e le sue anticipazioni

Aprirà i battenti dal 25 ottobre e sarà visitabile fino al 4 novembre il nuovo Salone di Tokyo, vetrina del settore auto dove la tecnologia sembra essere il leitmotiv degli stand, di Nissan in particolar modo.



Il costruttore giapponese esporrà ben 14 modelli, incluso IMk, il nuovo concept a zero emissioni che esprime l’idea futura della mobilità secondo la Nissan Intelligent Mobility.

Ad accompagnare il suo debutto ci saranno anche Nissan LEAF e+, Serena e-POWER, GT-R e la nuova Skyline equipaggiata con il sistema di assistenza alla guida ProPILOT 2.0.



In dettaglio, Nissan IMk è un urban commuter compatto abbinato a tecnologie all'avanguardia. Stilisticamente elegante, il veicolo riduce lo stress del conducente offrendo un’esperienza di guida confortevole e appagante.

Equipaggiato con le più recenti tecnologie di assistenza alla guida ProPILOT e funzioni di connettività, IMk anticipa l’evoluzione futura delle auto. Il design è minimalista e sviluppa il concetto Timeless Japanese Futurism.



Per quanto riguarda, invece, la Nissan Leaf e+ siamo di fronte ad un ulteriore passo in avanti del modello, ora in grado di offrire potenza e autonomia maggiorate. La batteria con capacità di stoccaggio dell’energia e densità superiori promette un’autonomia fino a 385 km con una singola ricarica (il 40% o 115 km in più rispetto alla versione 40kWh).



Il monovolume Serena, uno dei primi modelli ad aver adottato tecnologie come il PorPILOT e il sistema e-POWER, offre nuovo appeal grazie al restyling, acquistando un carattere più sportivo grazie alla nuova griglia anteriore.



Infine, Nissan GT-R 2020, che impiega le tecnologie da corsa di Nissan, sarà presentata al Tokyo Motor Show nell'edizione GT-R 50th Anniversary e Nissan GT-R NISMO 2020.