Renault Clio: arriva il restyling

Bestseller della gamma, Renault Clio non conosce crisi, come dimostrano i 15 milioni di esemplari commercializzati dal 1990, anno del suo esordio sul mercato.



La leadership è confermata dall’apprezzamento della clientela transalpina, ma non solo. Si configura, infatti, come scelta preferenziale anche per gli automobilisti italiani ed europei.



Renault Clio offre numerosi sistemi di sicurezza di serie, come la frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti, l’avviso distanza di sicurezza e il riconoscimento dei segnali stradali, caratteristiche che le hanno permesso di ottenere le ambite 5 stelle Euro NCAP.



La nuova serie resta fedele al modello, pur reinventandosi in chiave moderna senza tuttavia discostarsi troppo dall’idea originale. Dalle versioni del passato eredita tecnologie di solito presenti sui segmenti superiori, gli standard di abitabilità e confort, la qualità e il design distintivo.



Progettata sul principio Evoluzione & Rivoluzione, la nuova Renault Clio si presenta con un design aggiornato, sia negli esterni che a bordo. Il brand ritiene il modello talmente strategico per la propria gamma da renderla entro il 2022 una delle prime City Car ad essere dotata di dispositivi di guida autonoma.



Non manca la connettività, elemento irrinunciabile ormai su ogni vettura. Infine, il Gruppo Renault punta sempre entro il 2022 sulla produzione di ben dodici modelli elettrificati nella gamma, dove Renault Clio sarà la prima a dotarsi di una motorizzazione ibrida, basata su una tecnologia sviluppata proprio dal brand.