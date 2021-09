Renault 5 Prototype: special guest a Monaco

Renault 5 Prototype si appresta a festeggiare i 50 anni di vita produttiva nella cornice di Monaco, sede dell’evento dedicato alle novità dell’automotive IAA Mobility.

Il brand transalpino celebra il passato, ma guarda anche al futuro, con la proposta di una versione di serie che sarà disponibile sul mercato a partire dal 2024.



Renault 5 Prototype è una piacevole city car compatta che reinventa la tradizione, abbracciando il sempre più dilagante trendy della sostenibilità, attraverso l’adozione di una propulsione elettrica, vero e proprio mantra del prossimo futuro.

Il carattere resta comunque pop, vivace e spensierato grazie anche ad una colorazione che non passa inosservata con il suo brillante giallo. Il team design di Gilles Vidal si è ispirato a questo modello storico di Renault, ampiamente conosciuto e riconosciuto vestendolo con diversi elementi del look originale.



Il Salone di Monaco offre l’opportunità di scoprire anche altri modelli della ricca e varia gamma con l’esposizione di quattro modelli, autentiche pietre miliari del suo percorso. Troviamo in vetrina la versione TL arancione, una Le Car Van nera, un’elettrica blu e una TX in tinta Champagne.



Molto più di una piccola auto destinata ad una mobilità di massa, la Renault 5 è una vettura che ha indossato diverse anime: stradale, raffinata, sportiva, in certe occasioni anche limited, come nella serie Le Car Van senza tradire mai se stessa e la sua vocazione funzionale.