Milano Monza: al via la macchina organizzativa

Cambio di nome e di città per l’evento che ha generato negli ultimi anni una grande mobilitazione di visitatori, Parco Valentino si trasferisce a Milano e si configura come un’autentica festa, un grande spettacolo dal carnet ricco di appuntamenti.



Il format prevede quattro giorni di eventi con la partecipazione di oltre 40 brand e un partner d’eccezione come Sky per il settore media, che seguirà tutta la manifestazione.

Le danze si apriranno il 18 giugno 2020 sulla pista di Monza con la Monza President Parade, che vedrà i Presidenti e i CEO dei marchi schierati in griglia con le rispettive anteprime e novità, per una sfilata sul filo dell’emozione.

La parata si trasferirà poi a Milano dove si svolgerà la Milano President Parade, qui testimonial sfileranno sul red carpet in piazza Duomo alla guida di nuovi modelli.



Per domenica 21 giugno alle 15.10 è programmato l’evento ACI Historic Grand Prix, che prevede l’esibizione delle monoposto di Formula 1 di tutte le epoche sul circuito dell’Autodromo di Monza.

Il pubblico potrà visitare gli stand delle case automobilistiche che esporranno i propri modelli immersi nel verde del Parco di Monza e sarà possibile partecipare a test drive.



Supercar paddock e motorsport paddock sono dedicate agli appassionati della velocità, mentre per gli amanti delle auto storiche è allestita un’intera area con l’esposizione delle auto più iconiche di tutti i tempi.



Di tutto questo e molto altro si è parlato durante la giornata di presentazione, avvenuta il 18 dicembre in una conferenza stampa svoltasi nella sala stampa del Palazzo Lombardia. La presentazione, moderata dal volto di Sky TG24 Massimo Di Pietrantonio, ha visto la presenza di Andrea Levy, presidente di Milano Monza Open-Air Motor Show, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Dario Allevi, Sindaco di Monza, Andrea Cardinali, direttore generale UNRAE, e gli interventi di Geronimo La Russa, presidente ACI Milano e Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia.



Il calendario della manifestazione includerà anche le celebrazioni di anniversari importanti, come i 100 anni di Mazda e i 90 anni di Pininfarina. Assoluta novità è la Journalist Parade, una sfilata dei giornalisti alla guida delle recenti novità automobilistiche.



Andrea Levy, Presidente Milano Monza Motor Show, ha spiegato: "Milano Monza Motor Show sarà una grande festa, uno spettacolo di oltre 14 ore al giorno per 4 giorni, un evento che consente di vedere Formula 1, supercar e hypercar in versione dinamica, ma che darà la possibilità di vedere il meglio della produzione delle case automobilistiche esposto negli stand nell'area Roccolo, modelli per tutti i budget a partire dall'utilitaria fino al suv, e permettere ai visitatori di poter vedere e provare, nei diversi circuiti messi a disposizione dall'Autodromo, la propria vettura nuova ed ecologica. Da non perdere ACI Historic Grand Prix, l'esibizione in pista di monoposto di Formula 1 di tutti i tempi, e la spettacolare parata dei presidenti che abbraccerà tutta piazza Duomo a Milano".