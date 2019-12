CES 2020: la visione di Nissan

Come sarà la mobilità del futuro è il tema leitmotiv del mercato e ogni costruttore pensa ormai da tempo all’evoluzione del settore automotive.Il CES di Las Vegas, che si terrà dal 7 al 10 gennaio 2020, con la sua sete inesauribile di innovazione e tecnologia, appare come lo scenario ideale per presentare gli ultimi risultati.



Interessante la visione di Nissan che si presenta con numerose esposizioni, attività e dimostrazioni, dal concept a zero emissioni Nissan Ariya, al van per gelati 100% elettrico, fino alla pallina da golf che trova sempre la strada per la buca, ispirata alla tecnologia di assistenza alla guida Nissan ProPILOT 2.0.



Lo stand Nissan permetterà ai visitatori di sperimentare il concetto di omotenashi, l’autentica ospitalità giapponese. Qui i prodotti esposti stimolano i cinque sensi e mostrano in che modo le tecnologie possano rendere la vita quotidiana ancora più semplice ed emozionante.



In dettaglio, l’esordiente Nissan Ariya, è una concept di un crossover che esprime la filosofia Nissan Intelligent Mobility, offrendo una vasta gamma di tecnologie e funzioni per una guida innovativa e futuristica.



Insieme ad Ariya ci sarà spazio anche per osservare l’esposizione dei nuovi veicoli elettrici come LEAF e+ e la vettura di Formula E, ma anche meta-materiali acustici per un abitacolo silenzioso e una guida più rilassata. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet