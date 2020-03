Ginevra Motor Show cancellato

La 90^ edizione del Ginevra Motor Show che sarebbe dovuta partire per i media il prossimo lunedi per poi aprire al pubblico dal 5 al 15 Marzo 2020, attese le condizioni attuali del Coronavirus, non avrà più luogo. Questa scelta è stata presa dal Cosiglio federale tenutosi ieri, dove si evince che nessun evento con più di 1000 persone potrà svolgersi fino al 15 marzo 2020. La dolorosa decisione cade 3 giorni prima dell’apertura al Media Press.



Maurice Turrettini, Presidente del Consiglio di fondazione ha dichiarato: “Ci rammarichiamo per questa situazione, ma la salute di tutti i partecipanti è la nostra priorità e quella dei nostri espositori. Questo è un caso di forza maggiore e una perdita enorme per i produttori che hanno investito massicciamente nella loro presenza a Ginevra. Tuttavia, siamo convinti che capiranno questa decisione” - continua dicendo - “vorremmo ringraziare calorosamente tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione dell'edizione 2020 del Ginevra Motor Show”.



Pochi giorni prima dell'apertura dell'evento, l’allestimento degli stand è stata quasi completata. Una settimana fa, durante le conferenze stampa che annunciava l'edizione 2020, non c'era nulla che potesse presagire che tale misura fosse necessaria. La situazione è cambiata con la comparsa delle prime malattie Coronavirus confermate in Svizzera e l'ingiunzione del Consiglio federale del 28.02.2020. L'evento del Ginevra Motor Show 2020 è cancellato a causa di questa decisione.



Nel frattempo, sarà necessario organizzare lo smantellamento dell'evento. Le conseguenze finanziarie per tutte le persone coinvolte sono significative e dovranno essere valutate nelle prossime settimane. Una cosa è certa: i biglietti già acquistati per la manifestazione saranno rimborsati. Gli organizzatori ne daranno comunicazione al più presto tramite il sito ufficiale del Salone di Ginevra.