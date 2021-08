Salone di Ginevra: doppio evento in Qatar

Qatar Tourism e il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra uniscono le loro forze per dare vita ad una partnership con l’obiettivo di ospitare un’edizione dell’evento a Doha.

La notizia è stata comunicata durante una conferenza stampa che si è svolta al Doha Exhibition & Convention Center (DECC), dove i partner coinvolti nell’iniziativa hanno illustrato il progetto di portare il salone automobilistico in Medio Oriente.



Questa collaborazione è considerata quasi un’evoluzione naturale di ciò che rappresenta da sempre il Salone di Ginevra, autentico pioniere dell’automotive, che ha iniziato nel 1905 a costruire la propria credibilità, rafforzandola edizione dopo edizione.

Il Qatar è apprezzato per la sua eccezionale offerta di infrastrutture, configurandosi come location ideale per proporre un’esperienza coinvolgente per ogni appassionato di auto.



La prima edizione del Qatar Geneva International Motor Show è prevista per l'autunno del 2022 o 2023. Le date definitive saranno confermate nelle prossime settimane. L'evento avrà luogo ogni due anni e sarà illustrato in maniera dettagliata nell’edizione del Geneva International Auto Show del 2022, programmato dal 19 al 27 febbraio.



“Siamo molto orgogliosi ed onorati della fiducia che Qatar Tourism ha riposto in noi per la realizzazione di un nuovo salone a Doha. L’impegno congiunto con Qatar Tourism ci permette di concentrarci sulla prossima 91esima edizione di GIMS nel febbraio 2022, dove saremo in grado di raccogliere idee ed esperienze per il nuovo motor show di Doha”, ha dichiarato Maurice Turrettini, Presidente del Comitato Permanente del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra.