Salone di Ginevra: l´atteso ritorno

La macchina organizzativa del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra ritorna a pieno regime e prepara l’agognato e atteso ritorno di un evento chiave, tra le kermesse dedicate al settore auto.

Sono state, infatti, aperte le registrazioni per i partecipanti ed è stata annunciata anche la data di svolgimento, programmata dal 19 al 27 febbraio del 2022, l’anno del tanto desiderato ritorno alla normalità pre-pandemia.



La fondazione offre agli espositori l’opportunità di iscriversi fino a metà luglio e promette importanti e rivoluzionarie novità, in una lettura che parla di discontinuità rispetto al passato, ipotizzando, ovviamente, che l’emergenza sanitaria ancora in corso consenta il pieno svolgersi di questa passerella internazionale.



Sono previste nel calendario dell’evento due giornate dedicate in modo esclusivo alla stampa, previste per il 17 e 18 febbraio, prima dell'apertura ufficiale del salone elvetico.



In attesa di quella che sarà un'edizione unica, il CEO di GIMS, Sandro Mesquita ha annunciato: “Con l'invio dei pacchetti di partecipazione, ora stiamo ufficialmente iniziando l'organizzazione del Gims 2022. Io e il mio team non vediamo l'ora di presentare il nostro Concept agli espositori e successivamente al pubblico. Ci auguriamo vivamente che la situazione sanitaria e le normative relative al Covid 19 ci consentano di realizzarlo”.



Maggiori dettagli sull’organizzazione dell’evento saranno resi noti nelle prossime settimane.