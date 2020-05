Notizie Nissan GT-R50 by Italdesign: reveal in streaming

25/05/2020 di Grazia Dragone La limited edition nasce per celebrare i 50 anni del modello

: è quello che utilizziamo abitualmente per tutti i nostri test dinamici e stiamo appunto concludendo quelli dedicati alla GT-R50, necessari all'omologazione per la circolazione libera su strada per i vari mercati”.Sviluppata a partire sull’ultima versione della Nissan GT-R NISMO, la sportiva nasce dalla collaborazione tra Nissan e Italdesign e rappresenta un omaggio ai 50 anni della GT-R ma anche di Italdesign, festeggiati nel 2019 e nel 2018.

La GT-R50 by Italdesign è dotata di un motore V6 biturbo da 3,8 litri e 720 CV, assemblato a mano da NISMO.



Il reveal del modello è stato effettuato in modalità streaming dal circuito Tazio Nuvolari di Cervesina. La prima Nissan GT-R50 by Italdesign è una serie limitata a cinquanta esemplari, uno per ogni anno da celebrare.



“Questo è un giorno davvero speciale”, sono le parole di Jörg Astalosch, CEO di Italdesign, che aggiunge: “ Dopo aver dovuto rinunciare alla presentazione durante il Salone di Ginevra e, dopo il parziale stop dell'attività produttiva dovuto al COVID-19, da inizio maggio siamo tornati operativi al 100% e possiamo confermare la consegna delle prime vetture tra la fine di questo anno e l'inizio del 2021, come pianificato. Non a caso presentiamo la vettura dal circuito Tazio Nuvolari : è quello che utilizziamo abitualmente per tutti i nostri test dinamici e stiamo appunto concludendo quelli dedicati alla GT-R50, necessari all'omologazione per la circolazione libera su strada per i vari mercati”.



Numerose sono le richieste di prenotazione del modello arrivate da tutto il mondo. La clientela potrà personalizzare la propria vettura scegliendo specifiche soluzioni. Sarà possibile richiedere una personalizzazione ispirata alle storiche livree delle GT-R, opportunità che renderà ancora più interessante la sportiva per i collezionisti.

