Nuova Nissan Z: pronta per gli States

Nissan rivela il nuovo approccio stilistico pensato per la sportiva Z, pronta a percorrere le strade americane a partire dal prossimo anno.

“Quando abbiamo introdotto la Z nel 1969, la Z era una rivoluzione. Da allora, per più di 50 anni, Nissan ha portato stile, velocità, affidabilità e molto di più a milioni di appassionati in tutto il mondo”, ha spiegato Ashwani Gupta, representative executive officer e chief operating officer di Nissan Motor.



Le sei generazioni precedenti dell'iconica sportiva nipponica si distinguevano per le designazioni numeriche, la riprogettazione della vettura punta ora invece su una lettera: Z.

La Nissan Z 2023 presenta un design elegante e una silhouette evocativa delle versioni più datate. A bordo, il cockpit include un display da 12,3 pollici di ispirazione racing, sono disponibili sedili sportivi in pelle e sistema audio a 8 altoparlanti Bose.



Tutti i modelli Nissan Z Model Year 2023 sono dotati di un motore V6 biturbo da 400 CV da 3,0 litri e cambio manuale a 6 marce con frizione ad alte prestazioni oppure un nuovo cambio automatico a 9 marce. La sportiva è configurata nei livelli di allestimento Sport e Performance, cui si affianca la special edition Proto Spec, prodotta in sole 240 unità.