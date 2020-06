Citroen C1 JCC+: tocco d´artista

Nata dall’incontro creativo tra il double chevron e Jean-Charles de Castelbajac, la Citroen C1 JCC+ è una special edition caratterizzata da brio ed energia e soluzione audace per la mobilità urbana.



La vettura offre tocchi di colore pop nel puro stile iconico di Jean-Charles de Castelbajac, che utilizza il rosso per identificare la passione, il blu per la speranza e il giallo associato all’energia del sole.

L’estro del designer si esprime attraverso l’inserimento di inserti colorati che conferiscono un aspetto distintivo e riconoscibile.



In dettaglio, la Citroen C1 JCC+ presenta il colore del tetto nero, che si abbina perfettamente ai diversi colori della carrozzeria. I vetri posteriori e il lunotto sono oscurati, mentre i profili del passaruota sono proposti nella tinta Nero Opaco. I cerchi in lega da 15 pollici Planet Black e le cinque tinte per la carrozzeria: Polar White, Silver Grey, Graphite Grey, Ink Black e Love Red, completano il look.



La firma esclusiva di Jean Charles de Castelbajac è riconoscibile nel rosso utilizzato per le conchiglie dei retrovisori, nel blu presente sui coprimozzi e nel giallo sui montanti posteriori. Elementi che rimandano a Jean-Charles de Castelbajac si ritrovano sul monogramma JCC x chevrons sulle portiere anteriori e nelle iniziali JCC+ sul portellone del bagagliaio.



A bordo ritroviamo il logo JCC x chevrons impunturato sui poggiatesta dei sedili anteriori e sui tappetini anteriori Un Pack Color specifico prevede la plancia di bordo Love Red, i profili delle bocchette dell’aria Bianco Porcelaine e il profilo del sistema multimediale e base del cambio nero brillante.



Basata sulla versione Shine, la special city car prevede nel suo equipaggiamento la disponibilità di dotazioni come: climatizzatore automatico, Sistema Audio, accensione automatica dei fari anabbaglianti, retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili, alzacristalli anteriori elettrici e chiusura centralizzata con telecomando, sedile conducente regolabile in altezza, maniglie interne delle portiere cromate.



Ed ancora: Touch Pad 7 pollici, Mirror Screen, Limitatore di velocità, Hill Assist, Telecamera di retromarcia, Keyless Access&Start (in opzione).

Il motore 3 cilindri VTi 72 garantisce apprezzabili prestazioni e massima efficienza.