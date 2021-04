Citroen C1 Millennium: special comfort

Agile e ideale per la mobilità urbana, la Citroen C1 si declina in una inedita special puntando sul massimo comfort per gli occupanti. Citroen C1 Millennium è una vivace city car ben riconoscibile da dettagli estetici specifici e dedicati.



Sono disponibili, di serie, elementi come le modanature dei passaruota Nero Opaco abbinate a copricerchi da 15 pollici Comet, che sottolineano la silhouette, insieme ai vetri posteriori e al lunotto oscurati, che aggiungono anche un tocco di eleganza. La lunghezza pari a 3,46 m e la sua maneggevolezza, grazie al raggio di sterzata di 4,80 m, la rendono estremamente pratica.



Lo spazio interno può accogliere fino a quattro persone. Si notano nell’abitacolo numerosi vani portaoggetti e rivestimenti in tessuto Urban Ride Collection 2 e volante in pelle.



Basata sull’allestimento Feel, la special edition propone climatizzazione, un impianto audio digitale MP3 con 4 altoparlanti, il divano posteriore frazionabile e ribaltabile, Touch Pad 7 pollici abbinata alla funzione Mirror Screen. La propulsione si affida all’unità 3 cilindri benzina di ultima generazione, dotata del sistema Stop & Start e abbinata al cambio manuale (VTi 72 S&S).



Il lancio commerciale è previsto a partire da giugno 2021 ad un prezzo di listino che parte da 14.250 euro.