Milano Monza 2020: esclusivo open air

Si scaldano i motori per l’evento Milano-Monza che conferma le date riprogrammate dopo il lockdown (dal 29 ottobre al 1 novembre)e le location. Il parterre d’elezione è Milano, che diventa vetrina a cielo aperto.



Il MilanoMonza Open-Air Motor Show è una manifestazione completamente gratuita e diffusa su oltre 40 piazze e vie della città, la manifestazione si svolgerà principalmente in piazza Duomo, dove saranno esposte le anteprime e le vetture più iconiche dei brand partecipanti.



Sempre in piazza Duomo, i presidenti dei brand, al volante delle vetture, saranno protagonisti del video di questo nuovo format. Tra le strade più rappresentative di Milano, inclusa la nota via Montenapoleone, saranno esposti i modelli su pedane uguali, scoperte e illuminate, permettendo uno sguardo a distanza ravvicinata per i tanti appassionati partecipanti. Sarà possibile anche provare su strada alcune delle vetture esposte attraverso una prenotazione sul portale dedicato.



Per Andrea Levy, presidente dell’evento: “La situazione attuale ci ha condotti a un’evoluzione del format della nostra manifestazione che, diventando diffusa su un territorio ampio come quello di Milano, scongiura i rischi di assembramento e regala alla città e a tutto il sistema automotive la possibilità̀ di ripartire, con tutte le accortezze del caso. Le case automobilistiche, e anche quelle motociclistiche, avranno così la possibilità̀ di mostrare al pubblico delle vere e proprie anteprime assolute e questo sarà̀ possibile grazie al supporto del Comune di Milano, che ha sposato il progetto. L’Autodromo di Monza sarà il tempio della passione, dove si daranno appuntamento i brand con l’anima racing, i collezionisti e i club, i quali si divertiranno girando sul circuito di Formula 1 e l’Anello Alta Velocità”.



L’aspetto organizzativo è stato curato in ogni dettaglio e calibrato secondo le attuali esigenze. Le pedane avranno tutte un QR code con le informazioni sul modello per evitare code e saranno previsti percorsi con tenditori per separare ingressi e uscite dalle installazioni.



Sul sito ufficiale è disponibile anche una mappa che potrà aiutare il pubblico a muoversi agevolmente tra i percorsi previsti.

Nel Cortile del Castello Sforzesco il pubblico troverà prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri della storia dell’automobilismo mondiale. Non mancheranno le aree dedicate al classico e al motorsport, con collezionisti e club che esporranno le auto più rappresentative.