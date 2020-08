Concorso italiano: virtual car event a Monterey

Evento virtuale dedicato alla storia dell’auto italiana, promosso in collaborazione con il Petersen Automotive Museum, Concorso italiano rappresenta la kermesse di auto online dalla platea più ampia a livello globale, secondo gli obiettivi degli organizzatori.



L’idea nasce all’interno di un altro appuntamento dedicato agli appassionati delle quattro ruote, la Petersen Car Week, che dal 12 e al 16 Agosto presenterà in anteprima mondiale oltre 25 ore di eventi esclusivi, che includono inaugurazioni, aste e molto altro.



Cinque giorni ricchi di appuntamenti durante i quali quaranta tra i più noti brand dell’automotive si sono uniti per tenere desto l’attenzione sulla Monterey Car Week. Tutti i contenuti saranno presentati live sul canale Youtube di Petersen.



Concorso italiano si terrà il 15 agosto. In questa occasione, che si svolgerà in modalità virtuale, concentrata in poco più di un’ora sarà possibile immergersi nel ricco e vario panorama delle auto italiane che hanno fatto la storia.

Saranno fruibili i video girati da chi ha sempre partecipato all’Evento e da tutti i possessori di un’auto italiana, che racconteranno la storia della loro passione, mostrando la propria vettura, svelando curiosità e dettagli.

Tom Mc Dowell, Presidente di Concorso italiano ha così dichiarato: “Quest’anno tante cose non sono come le abbiamo sempre vissute e Concorso non fa eccezione. Abbiamo comunque voluto tenere vivo il legame con il nostro pubblico dando vita a un Evento digitale e continuando il supporto alla Jacob’s Heart Foundation come è nostra tradizione.”



Raffaello Porro, coorganizzatore di Concorso italiano spiega: “La partecipazione dei proprietari di auto è stata sorprendente. Tutti però ci hanno anche dato appuntamento al 2021 quando, se tutto andrà bene, ci incontreremo di nuovo dal vivo per una grande festa. Gli eventi digitali semplificano molto la vita ma non danno le stesse emozioni di quelli live.”