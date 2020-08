Notizie Peugeot: 210 anni di passione

25/08/2020 di Grazia Dragone Previsti eventi dedicati per festeggiare l´anniversario

Il brand del Leone sta per celebrare un importante anniversario, un traguardo che parla di longevità e di una passione che resiste allo scorrere del tempo. Il punto di partenza di questa lunga avventura è il 26 settembre 1810, quando la società Peugeot Frères Aînés viene fondata attraverso il conferimento in denaro ancora visibile negli Archivi di Terre-Blanche (Doubs).



La famiglia Peugeot ha attraversato due secoli di storia ripensando e rimodulando i propri modelli in risposta alle differenti esigenze di ogni singola epoca. Per questo speciale anniversario è stato realizzato un logo specifico del 210° anniversario che sarà la firma fino alla fine dell'anno di diverse campagne ed eventi.



Il Leone, simbolo del brand, è rappresentato di profilo e sottolineato da una freccia. Si tratta di un chiaro riferimento al logo storico registrato nel 1858 e che simboleggia le tre qualità delle lame del marchio: flessibilità, resistenza dei denti e velocità di taglio. La freccia rimarca il concetto di velocità. Il simbolo 210 anni guarda al passato, ma anche ai prossimi 210 anni di vita produttiva. I colori bianco e nero del logo enfatizzano la sobrietà.



Tra le iniziative in calendario si segnala la possibilità di eleggere la vettura più rappresentativa. Al termine di questa competizione, i team del Design Peugeot lavoreranno ad una sorpresa svelata ad ottobre. Le celebrazioni prevedono, inoltre, due esclusivi eventi digital organizzati a settembre.



Il 24 settembre, si svolgerà un evento digital riservato alla Stampa internazionale e alla rete di Concessionari, mentre il 26 settembre, data del 210 esimo anniversario, ci sarà un evento digital trasmesso sulle piattaforme Twitter, Instagram, Facebook e Linkedin.

News Correlate » Cent´anni di Alfa Romeo: evento conclusivo a Mirafiori

Il Mirafiori Motor Village di Torino ospiterà il salone di auto storiche e attuali del marchio, dal 14 dicembre al 9 gennaio 2011 » Bertone celebra i 100 anni di Alfa Romeo con Pandion

Un modello unico, dallo stile inconfondibile, è stato costruito da Bertone, per celebrare i 100 anni dell’Alfa Romeo » Primi festeggiamenti per il centenario dell’Alfa Romeo

Iniziano un po’ prima i festeggiamenti , per la nota casa automobilistica italiana, che in questi giorni è ospite a Brema, per l’esposizione di Vetture Storiche [ Altre news correlate » ]