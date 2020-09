Maserati: nasce la nuova era del Tridente

E’ tempo di riprogrammare il futuro per il brand Maserati, che apre una nuova era della sua vita produttiva, presentando i suoi ambiziosi obiettivi in un evento all’insegna dello spettacolo.



Le luci della ribalta si sono così accese su MMXX: Time to be Audacious, occasione speciale che si è svolta il 9 settembre in cui presentare in anteprima anche la nuova sportiva Maserati MC20. “Siamo orgogliosi di inaugurare la nostra nuova Era, ma siamo ancora più orgogliosi dell’atmosfera che si respira questa sera all’Autodromo di Modena.” dichiara Davide Grasso, CEO Maserati. “Per il nostro Marchio questo è un momento di costruzione: la costruzione del nostro futuro.”

“Stiamo ponendo la prima pietra per il nostro domani e lo stiamo facendo insieme, guidati dalla nostra passione, unici per il nostro design e innovativi per natura.” Continua Davide Grasso.



L’evento è stato organizzato presso l’Autodromo di Modena ed è stato accompagnato da due mirror event in contemporanea a New York e a Tokyo. Lo spettacolo è stata l’occasione per porre in essere la narrazione dell’anima del marchio in una celebrazione dalle connotazioni non nostalgiche, ma proiettate al domani.



La visuale è stata dominata dalla presenza a raggiera di 44 modelli appartenenti alla storia di Maserati, in una sorta di percorso attraverso il passato, che si fa slancio verso il futuro. La Guest Star dell’evento è la nuova super sportiva apparsa inizialmente come un ologramma per poi materializzarsi in veste reale. La vettura esprime al meglio prestazioni, sportività e lusso, restando pienamente nel solco delle aspettative.



La nuova Maserati MC20, acronimo di Maserati Corse e dell’anno attuale '20, è un modello che stupisce per la sua efficienza aerodinamica e per le performance regalate dal nuovo e potente Nettuno V6 da 630 CV e 730 Nm di coppia, che garantisce un’accelerazione da 0-100 km/h in meno di 2,9 secondi e una velocità massima che supera i 325 km/h.

La sua struttura leggera (meno di 1.500 kg) consente un rapporto peso/potenza di 2,33 kg/CV, un vero primato ottenuto grazie alla scelta di materiali come la fibra di carbonio.



Il design pone in primo piano l’eleganza delle forme e delle proporzioni. Ogni dettaglio è funzionale al suo utilizzo. Le portiere Butterfly, ad esempio, non hanno solo una funzione estetica, ma migliorano l’ergonomia della vettura stessa e permettono un’entrata e un’uscita dall’abitacolo ottimale.

La vettura mostra una linea pulita, senza appendici mobili e dotata di uno spoiler posteriore di dimensioni ridotte, che migliora l’effetto deportante senza interferire con l’appeal.



La MC20 è stata studiata per essere sviluppata nelle versioni coupé e cabrio ed essere dotata di alimentazione totalmente elettrica. A bordo ogni componente ha uno scopo ed è pensato per il guidatore. Troviamo due schermi, da 10 pollici: uno per il cockpit, l’altro per il Maserati Multimedia System (MIA).

Nel tunnel centrale sono presenti pochi elementi: il caricabatteria wireless per smartphone, il selettore di modalità di guida (GT, Wet, Sport, Corsa e un quinto ESC Off che disattiva i controlli), due pulsanti per le marce, gli alzacristalli, il comando del volume dell’infotainment e sotto il bracciolo un vano porta oggetti. Tutti gli altri comandi sono sul volante.



Il catalogo include sei tinte: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma e Grigio Mistero. L’avvio della produzione è prevista per la fine del 2020.