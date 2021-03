Ares Design: esclusività made in Modena

Presentata al Salon Privè d’Oltremanica dello scorso anno, appuntamento ciclico con l’esclusività a quattro ruote, Ares S1 Project rappresenta l’idea realistica di una sportiva che racchiude tre anime differenti, secondo i propositi del costruttore.



Il design tipico di una hypercar, le performance di una estrema supercar, con il listino di una sportiva, sono tre caratteristiche che la rendono estremamente appetibile per gli amanti del genere. Il risultato finale di questa fusione di intenti è promettente.



Passiamo ai dettagli. Il design della carrozzeria nasce dal Centro Stile di Ares e dall’impiego delle analisi CFD per raggiungere il livello ottimale di stabilità e performance aerodinamiche. Modellata dai pannelli di carrozzeria in fibra di carbonio realizzati a mano, ogni elemento è stato pensato per ottenere una linea aggressiva e fluida allo stesso tempo.



Il cuore pulsante di questa intrigante sportiva è rappresentato dal propulsore V8 aspirato, posizionato centralmente. Con un regime massimo di 8.800 giri/min, l’accelerazione della vettura consente di raggiungere uno scatto 0-100 km/h in 2.7 secondi, ben sottolineati dalla voce ruggente del motore. Completano il kit tecnico, la centralina elettronica ottimizzata da Ares Design e un sistema di scarico realizzato su misura, che portano la potenza massima a 522 Kw (715 Hp), scaricati sulle ruote posteriori dalla trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti.



Dotata di sospensioni a doppio braccio oscillante con assi in alluminio forgiato e Magnetic Ride Control elettronico adattivo, la S1 Project promette un’esperienza di guida coinvolgente e sicura.

A bordo, l'ambiente si veste di minimalismo e di eleganza, affidandosi a soluzioni estetiche che accolgono gli occupanti in un’atmosfera confortevole. I comandi sono contenuti all'interno della console centrale e dell’ampio touchscreen. Lo stile e i materiali sono di alta qualità. Alcantara, pelle Nappa, pannelli in fibra di carbonio e alluminio caratterizzano un abitacolo raffinato e contemporaneo.



Proposta in soli 24 esclusivi esemplari, la S1 Project sarà costruita su ordinazione. La produzione è già iniziata nel mese di gennaio 2021.

N.B. Si ringrazia la collaborazioni di Michele Di Sena per le foto.