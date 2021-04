Notizie Ferrari: special edition in arrivo

22/04/2021 di Grazia Dragone La vettura sarà svelata in via ufficiale il 5 maggio

Per il reveal ufficiale occorre attendere il 5 maggio prossimo, intanto l’attesa e la curiosità vengono attenuate dalle prime immagini ufficiali, che tolgono i veli sull’inedita versione speciale ispirata alla Ferrari 812 Superfast.



Ancora ignoti il nome e i dati tecnici della nuova sportiva di Maranello, che saprà offrire esclusività, anima racing e spirito innovativo, nel pieno rispetto della mission del marchio.



La vettura esprime il concept di berlinetta estrema a motore anteriore, incarnando il tipico DNA sportivo di Ferrari, maturato nella sua lunga esperienza sui circuiti di tutto il mondo. Riservata ad un parterre esclusivo di appassionati collezionisti, la nuova sportiva del Cavallino include soluzioni ingegneristiche estreme per regalare un piacere di guida elevato.



Il cuore palpitante è rappresentato dal motore aspirato con 12 cilindri a V e angolo tra le bancate di 65°, in grado di erogare la potenza più elevata di sempre per un propulsore stradale (830 CV) e un regime massimo pari a 9500 giri/min.



L'utilizzo di materiali di ultima generazione, la riprogettazione di alcuni componenti del propulsore, un innovativo meccanismo di fasatura delle valvole e un nuovo terminale di scarico sono alcune delle soluzioni tecniche adottate e che consentono di raggiungere prestazioni inedite nel segmento delle V12.



Notevole il lavoro dedicato all’alleggerimento del peso totale della vettura rispetto alla 812 Superfast, grazie all'uso di fibra di carbonio negli esterni e negli interni. Per quanto riguarda il design, la nuova versione speciale presenta elementi distintivi, come la sostituzione del lunotto posteriore con una struttura monolitica in alluminio, in cui una serie di generatori di vortici migliora l'efficienza aerodinamica.



L'aspetto della nuova sportiva appare più compatto e racing rispetto a quello della 812 Superfast con cui condivide silhouette e proporzioni. Anche lo spoiler posteriore assume un look più imponente. L'architettura degli interni resta, invece, fedele a quella della Ferrari 812 Superfast.

