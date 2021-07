Concorso Italiano il made in Italy a Monterey

Confermato l’appuntamento del 14 agosto con il Concorso Italiano, prestigioso evento che si svolgerà sui prati del Bayonet and Black Horse Golf Course a Seaside, in California, durante la celebre Monterey Car Week. Anche quest’anno l’edizione rispetta la vocazione delle precedenti, contraddistinte da quella passione e da quella eleganza che da sempre accompagnano il nostro made in Italy.



Passato e modernità, stile retrò e approccio contemporaneo si abbracciano e si fondono per dare vita ad una kermesse che richiama l’interesse di molti visitatori coinvolgendo le più diverse nazionalità. Quasi mille saranno le auto esposte, tra modelli storici e supercar, un’occasione preziosa per raccontare la storia dell’auto. Tanti i marchi che hanno sfilato su questa prestigiosa passerella, una vetrina che h accolto nimi come: Lancia, Iso/Bizzarrini, Fiat, Abarth, DeTomaso, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo, Ferrari, solo per citarne alcune.



Tom Mc Dowell, Presidente di Concorso Italiano spiega: “Non vediamo l'ora di vivere una vita normale e di poterci godere i nostri hobby automobilistici con tutti i nostri amici. Abbiamo imparato molto su quanto sia preziosa la vita e quanto siano speciali i nostri amici e la nostra famiglia. Concorso Italiano quest'anno sarà una celebrazione molto particolare semplicemente perché potremo rivedere i nostri amici e immergerci nella gioia delle automobili italiane. Forza, Italia.”



Tra i brand presenti troveremo certamente Alfa Romeo, che qui celebrerà la Giulietta Sprint e i suoi storici modelli 2000 e 2600 e la Montreal nata negli anni Settanta nella casa del Biscione. Concorso Italiano festeggerà gli anniversari di alcune pietre miliari del car design italiano: il 31° anniversario della Lamborghini Diablo e il 50° della Lamborghini Countach, il 50° della Maserati Bora, il 100° di Lancia Lambda e, infine, il 50° della DeTomaso Pantera.