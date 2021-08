Lamborghini Countach: 50 anni di successi e ricordi

Modello iconico della gamma del Toro, la Lamborghini Countach ha celebrato il suo 50 anniversario nella vetrina a stelle e strisce di Pebble Beach, dove le è stata dedicata una classe all’interno del 70° Concorso di Eleganza. Otto le versioni presenti, sei delle quali portate da collezionisti internazionali e due fuori concorso.



“La Countach ha ridefinito il segmento delle vetture ad alte prestazioni ed è diventata un’icona di termini di linguaggio stilistico che, ancora oggi, guida la realizzazione delle #lamborghini contemporanee. Il Concorso di Pebble Beach è lo scenario perfetto per celebrare il 50° anniversario di questa leggendaria vettura”, ha spiegato Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini.



La versione più datata tra i modelli presenti era la Lamborghini LP 400 telaio 1120001, affiancata dall’ultima Lamborghini Countach prodotta, la 25° Anniversario caratterizzata da una livrea color argento metallizzato, mai venduta e da sempre di proprietà di Automobili Lamborghini. I modelli di proprietà di collezionisti privati, iscritte a Pebble Beach sono invece: tre del tipo LP 400 (due del 1976 ed una del 1977), una del tipo LP 400 S del 1981 e due LP 5000 Quattrovalvole, una del 1985 ed una del 1986.



La classe è stata vinta dalla Lamborghini Countach LP 400 S del 1981 di proprietà di Robert Bishop, una delle sole 82 costruite della terza serie. Originariamente venduta in Medio Oriente, nell’inusuale colore Verde Metallizzato con interni color Kaki, non è stata targata fino a quando è stata venduta ad un appassionato svedese.



Nello spazio dedicato dal Concorso di Eleganza di Pebble Beach ai prototipi contemporanei, ha fatto il suo esordio la nuova Lamborghini Countach LPI 800-4, da 814 CV e 12 cilindri Supercar ibrida, nata per celebrare le innovazioni portate dalla Countach 50 anni fa e che verrà prodotta in 112 esemplari.