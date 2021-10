Maybach Edition 100: special celebrativa

Mercedes-Maybach compie 100 anni e celebra questo importante traguardo storico proponendo una versione speciale dei modelli Classe S e GLS, disponibili in soli 100 esemplari a partire dal quarto trimestre del 2021.



Wilhelm e Karl Maybach, padre e figlio, furono dei veri innovatori in fatto di stile, proponendo per primi il concetto di lusso automobilistico. Il risultato di questa audacia ha dato vita a modelli iconici, perfetto risultato di una elevata abilità tecnica e artigianale.



Mercedes-Maybach offre ancora il suo sguardo lungimirante offrendo ancora modelli che sanno guardare al futuro, senza tradire la propria vocazione storica.

Un chiaro esempio può essere rappresentato dalla recente Concept EQS, modello presentato al recente IAA Mobility 2021 di Monaco, che sarà il primo modello di serie elettrico a partire dal 2023. Il SUV si baserà sull'architettura modulare delle auto elettriche di categoria superiore e luxury di Mercedes-Benz.



La storia di Maybach affonda le sue radici nel secolo scorso. Wilhelm Maybach, nato nel 1846, collaborò con Gottlieb Daimler e lavorò inizialmente per la società Daimler-Motoren-Gesellschaft. Insieme al primogenito Karl riuscì a conciliare il concetto di progresso alla forma, per creare auto perfette.



Al Salone dell'automobile di Berlino del settembre 1921 la società Maybach Motorenbau GmbH presentò la sua prima vettura prodotta in serie. Il modello W 3, che fu la prima automobile tedesca di serie ad essere dotata di freni sulle quattro ruote, gruppo epicicloidale e interni realizzati con materiali raffinati.



Negli anni Venti e Trenta il brand Maybach diventa espressione di carattere e posizione sociale, vero sinonimo di lusso su misura. Ogni modello Maybach presentava dotazioni personalizzate, seguendo le richieste a volte originali ed estrose dei clienti.

Nel 1960, alla morte di Karl Maybach, Daimler-Benz AG rileva la Maybach Motorenbau GmbH.

Nel 2002 Maybach viene valorizzato come marchio indipendente. Dal 2014 Mercedes-Maybach è un brand di Mercedes-Benz.