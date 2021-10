Cupra Born: nuovo impulso al mercato EV

L’elettrificazione è la chiave della mobilità futura e Cupra ha accolto in modo consapevole la sfida di una produzione sempre più sostenibile.

Il brand propone nella sua gamma ben sei versioni ibride plug-in, tra cui: Cupra Leon, Cupra Leon Sportstourer e Cupra Formentor.



Oltre ai modelli ibridi plug-in Cupra e alla Cupra Born, la prima auto completamente elettrica del marchio, è stato annunciato il lancio della Cupra Tavascan nel 2024 e di un modello elettrico urbano nel 2025.



Cupra Born integra la più avanzata tecnologia in fatto di propulsione. Il sistema elettrico è disponibile con una scelta di motori da 110 kW o 50 kW che forniscono energia alle ruote posteriori. In abbinamento troviamo una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni dalla capacità fino a 58 kWh, sufficiente per la percorrenza di 424 km.



Cupra Born offre più dinamismo grazie alla disponibilità di un pacchetto e-Boost che accresce la potenza fino a 170 kW e le batterie fino a 77 kW, assicurando un'autonomia fino a 540 km.

La vettura offre prestazioni esaltanti da vera sportiva, una elettrica dinamica emozionante da guidare. Lo sterzo progressivo, i freni più grandi e i pneumatici più larghi montati su cerchi in lega da 20 pollici ne esaltano il carattere.



L’identità di una vettura passa anche per il design, biglietto da visita distintivo che la rende riconoscibile. Cupra Born presenta un frontale dalle linee pulite abbinate a elementi raffinati. A bordo, l’impostazione è focalizzata sul conducente, ma l’ambiente è progettato per accogliere tutti gli occupanti in modo confortevole.



Non manca la tecnologia, aspetto ormai irrinunciabile e qui rappresentato da un sistema di infotainment di ultima generazione, servizi online, varie app scaricabili e molto altro. Le funzioni sono accessibili in modo semplice e intuitivo attraverso lo schermo ad alta definizione da 12 pollici.